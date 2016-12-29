التحقيق في واقعة تحرش طالبتين بزميلتهما داخل مدرسة بجدة

نايف السالم (صدى):

تباشر إدارة تعليم جدة التحقيقات بعد انتشار مقاطع صوتية وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تتوعد فيها أم طالبة ابتدائية، طالبتين قالت إنهما تحرشتا جنسيا بابنتها.

واوضحت الشاكية إنها ستلاحق المعلمات المهملات في الحصص الثلاث الأولى أمس الأول (الاثنين) وهو الوقت الذي حدث فيه التحرش خلال مقطع صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي

وأكدت الام أن طالبتين جردتا ابنتها من ملابسها واعتدتا عليها، وتوعدت بتقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المعنية ، بحسب عكاظ.

فيما شكلت الإدارة العامة للتعليم بجدة لجنة للتحقق من شكوى الأم، ووقفت اللجنة على المدرسة للتعرف على ملابسات الشكوى والاستماع إلى أقوال كل الأطراف.

وقال المتحدث باسم تعليم جدة حمود الصقيران في بيان صحفي : “حسب الشكوى، لم تحضر الطالبة للمدرسة، وتواصلت اللجنة مع ولي أمر الطالبة وأبلغته بضرورة إحضار ابنته للمدرسة لاستكمال التحقق من الحادثة، وسماع إفادتها، ومن ثم رفع تقرير اللجنة للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية التربوية المناسبة بناء على نتائج التحقيق”

وعلق المحامي فهد محبوب على القضية بقوله: «بعد تقديم البلاغ للشرطة سيتم إثبات الحالة، وتحويل المتضررة إلى المستشفى للتأكد من الادعاء، وفي حال التأكد من ذلك سيتم تحويل القضية إلى قاضي الأحداث في دار الرعاية حتى الانتهاء من القضية، وتحويلها لدائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام”