احباط محاولة تهريب أدوية قلب وإجهاض مع راكبة قادمة من اليونان بمطار القاهرة

القاهرة (صدى):

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولى محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدلة، مع راكبة مصرية لدى عودتها من اليونان، واتخذت الإجراءات القانونية معها.

اوضحت مصادر جمركية فى مطار القاهرة إنه فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من أثينا، اشتبه رئيس قسم التفتيش فى راكبة مصرية، وبتمرير حقائبها على جهاز الكشف بالأشعة تلاحظ وجود أجسام غريبة و بتفتيش الحقائب الخاصة بها، عثر على 310 علبة دواء خاصة بأمراض القلب والإجهاض، تقدر بقيمة نصف مليون جنيه.

واتخذ مدير عام جمارك الركاب الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات، وتحرر محضر تهرب جمركى .