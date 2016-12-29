بالصور:نساء وأطفال ينامون داخل المقابر في إيران …وروحاني يعلق

طهران (صدى):

اظهرت صحف إيرانية صوراً لقرابة 60 فقيراً من الرجال والنساء والأطفال ينامون داخل قبور داخل مقبرة بمدينة شهريار جنوب العاصمة طهران.

وبدوره؛ علّق الرئيس الإيراني حسن روحاني على تلك الثور المتداولة بقوله إنه مصدوم لما حدث.

واثارت الصور حالة غضب كبيرة في أوساط النشطاء والحقوقيين بإيران، حيث اظهرت مشاهد مؤلمة وصادمة لمجموعة من الفقراء وهم يعيشون داخل قبور ويقومون بغلقها عليهم وإشعال النيران بالخشب بحثاً عن التدفئة، فيما تبعتها صور أخرى لحملة أمنية قامت بها الشرطة للقبض على القابعين بتلك القبور وطردهم خارجها بالقوة.

فيما علق الرئيس الإيراني حسن روحاني على الصور المتداولة بالقول إنه لا يمكن لأي أحد أن يقبل في بلد كإيران أن يعيش أشخاص داخل قبور، مضيفاً: “سمعت عن مشردين ينامون تحت الجسور، أو في محطات المترو في بلاد أجنبية، لكنني لم أسمع عن أشخاص ينامون في القبور”.

واكد بعض المطرودين من القبور أنهم تعرضوا للاعتداء بالضرب من قبل القوات الأمنية.