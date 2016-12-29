تنفيذ حكم الاعدام على ضابط شرطة مصري لقتله شخصين والاستيلاء على 180 ألف جنيه  

القاهرة (صدى):

تمكنت مصلحة السجون بإحدى محافظات صعيد مصر بتنفيذ حكم الإعدام على ضابط شرطة بمديرية أمن سوهاج، لاتهامه بقتل مندوب مبيعات وسائق والاستيلاء على 180 ألف جنيه

وتفصيلا ؛ قام ضابط شرطة بمديرية أمن سوهاج، بتكوين تشكيل عصابي، وبإجراء التحريات تبين أن أحد أفراد التشكيل يعمل سائقا بشركة توزيع الدخان، وتربطه صداقة بالضابط المتهم، الذي قام بالاتصال به للاستيلاء على 180 ألف جنيه حصيلة البيع، كانت بحوزة مندوب المبيعات المجني عليه، ثم تخلصا منه وبعدها وقعت مشاجرة بين الضابط وشريكه السائق قام على إثرها الضابط بإطلاق عيار ناري أدى إلى وفاة السائق، وحاول الضابط إخفاء الجريمة بأن ألقى الجثتين بجانب ترعة.

وعثر الأهالي على الجثتين وتم إبلاغ الشرطة ، و تم تشكيل فريق بحث كشف أن وراء ارتكاب الواقعة الضابط، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة وبعدها لمحكمة الجنايات التي أحالت الأوراق للمفتي ثم تنفيذ حكم الإعدام.