ضاحي خلفان :من يريد تشويه دور المملكة لن يستطيع .. فجهودها الميدانية في خدمة الإسلام عظيمة

فيصل إبراهيم (صدى):

قام نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان بمدح المملكة عبر تغريدات خصصها لها، موضحا “عندما يفقد الكثيرون عقولهم يبقى عقل المملكة العربية السعودية الذي يتسم على الدوام بالحكمة”.



واشاد خلفان أمس الأربعاء بـ”جهود المملكة العربية السعودية في العالم العربي والإسلامي”، لافتًا إلى أن الحكومة السعودية لا تمُنُّ على من ساعدت.



وقال خلفان : “من يريد أن يشوه دور المملكة لن يستطيع أبدًا؛ فمملكة جهودها الميدانية في خدمة الإسلام والمسلمين عظيمة”.



واختتم تغريداته بالدعاء للمملكة العربية السعودية بأن يحفظها الله من كل شر وسوء، وقال: “اللهم احفظ المملكة العربية السعودية من الشر، وكن معها ولا تكن عليها”.

