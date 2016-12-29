مصرع وإصابة 8 أشخاص اثر حادث إنقلاب بالطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

لقي 4 أشخاص مصرعهم ، وأصيب 4 آخرين ، اليوم ، إثر حادث انقلاب بالقرب من محطة ساسكو بإتجاه الرياض .

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي أن الغرفة تلقت بلاغا عند الساعة التاسعة مساءا من مواطن عن وجود حادث انقلاب وبه عددا من الاصابات على طريق الرياض بعد العطيف وذلك بعد محطة ساسكو باتجاه الرياض .

وعلى الفور وجهت العمليات ثلاث فرق اسعافية وفرقة اسعاف متقدم وعند وصول اول فرقة افادت ان بالموقع 8 حالات منها 4 وفيات ،،وأصيب 4 آخرين باصابات خطيرة.

وتم توجيه فرقة نقل غير اسعافي لنقل الوفيات وتقديم الخدمة الاسعافية لجميع الاصابات الخطيرة ونقلها لمستشفى الامير سلطان العسكري .