صندوق الاستثمارات يوضح حقيقة وجود خطة لبيع حصصه في الشركات المحلية

علي القحطاني (صدى):

اكد صندوق الاستثمارات العامة‏، اليوم ، انه ليس لديه أي خطط لبيع الحصص التي يملكها في الشركات المحلية ، وذلك بعد التقرير الذي نشرته شبكة بلومبيرغ الإخبارية “زعم أن الصندوق يدرس عدة خيارات في سبيل تنويع محفظته”.

جاء ذلك خلال بيان اصدره الصندوق مؤكدا : أنه ليس لديه خطة لتقليص حصته التي يمتلكها محليًا في المملكة، و أن ما ورد في التقرير لا أساس له من الصحة، بل أن الصندوق يرى أن استثماراته في السوق المحلية له عوائد مجدية.

واضاف البيان ؛ أن كل استثمارات الصندوق المحلية والعالمية قائمة لخدمة الاقتصاد الوطني السعودي وكل عوائدها قائمة على خدمة الاقتصاد الوطني السعودي ، وأن استثماراته في الشركات المحلية هي أكثر من مجرد استثمار تجاري فحسب، فهي دعم للاقتصاد الوطني إيمانا بقوة الشركات المحلية ومتانة الاقتصاد الوطني”.