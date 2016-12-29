أمانة عسير تكشف حقيقة إطلاق احد منسوبيها عبارات مسيئة ضد المملكة

محمد طحيطح (صدى):

كشفت أمانة منطقة عسير حقيقة ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد منسوبي الأمانة وإطلاقه عبارات نابية تجاه المملكة ورموزها.

واوضحت أمانة منطقة عسير؛ إن المذكور يعمل في أحد المكاتب الاستشارية المتعاقدة معها من قبل الأمانة، والامانة لاتقر بمثل هذه التصرفات الفردية، والتي تمثل صاحبها.

وأضافت الأمانة ؛ ان هناك جهات مختصة هي من تقوم بردع تلك التجاوزات ومقاضاته أمام القضاء.

يذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قد تداولت قيام أحد الوافدين من تدوين ضد المملكة عبارات مسيئة، مطالبين بمحاسبته على ما بدر منه.