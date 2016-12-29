بالصور .. “زفاف بعد الـ60”.. مسنة مصرية تحقق حلم حياتها بالزواج من عريس “فشنك”

القاهرة (صدى):

أثارت صورا لسيدة عجوز ترتدي فستان “زفاف” وتسير بمفردها في شوارع محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، فما بين فريقا متعاطف معها، وآخر ساخرا لفعلتها، قررت السيدة العجوز أن تمضي إلى حلم حياتها وحيدة.

شهود عيان قالوا على صفحاتهم على “فيس بوك” أن السيدة خرجت من أحد “الكوافيرات” في منطقة شدس، ثم ركبت الترام لينقلها لمحطة الرمل، حيث قامت باستئجار قاعة لتقضي بها عدة ساعات حققت خلالها حلم حياتها في أن تكون “عروسا” حتى ولو كان العريس أحد الشباب المتعاطفين معها.

الصور وشهادة من رأو السيدة، أكدت أنها قابلت سيلا من السخرية، على شاكلة “فين العريس ياعروسة”، و “العريس خلع”، الإ أن السيدة أصمت أذنيها عن الكلمات اللاذعة، وقررت أن تعيش في خيالتها بضع ساعات من الحلم، إلى أن فاجأها شاب، بالمشي بجوارها، والتف عددا من أهل المنطقة حولهما بالغناء، إلى أن ذهبت إلى قاعة الأفراح بفرقة العريس الشاب المجهول، وبعدها أوصلها لمنزلها ثم انصرف، بعد أن قالت له العروس العجوز “خلاص أنا كدا حققت حلمي”.