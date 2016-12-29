تعرف على ترتيب المملكة عربيا وعالميا في سرعة إنترنت 4G

عادل الحربي (صدى):

احتلت المملكة المركز العاشر عربيا والـ76 عالمية بسرعة 5.97 ميجابايت في قائمة أفضل الدول في العالم حسب سرعة خدمة الأنترنت 4G.

وأعلنت شركة “أوبن سيجنال” المتخصصة في خدمات الإنترنت، الأربعاء قائمة أفضل دول العالم، وجاءت المملكة في المركز الـ5 عربيًا والـ 38 عالميًا من حيث تغطية أراضيها بنفس الخدمة.

وعلى مستوى العالم حلّت سنغافورة الأولى عالميًا بسرعة إنترنت 4G بلغت 46 ميغابايت في الثانية، تلتها كل من كوريا الجنوبية والمجر ورومانيا ونيوزيلندا؛ حيث إن المعدل العالمي لسرعة خدمة 4G يبلغ 17.4 ميغابايت في الثانية.

وجاء ترتيب الدول العربية العشر الأولى في خدمة الإنترنت 4G الأسرع:‏ الإمارات أولًا والمركز الـ 12 عالميًا بـ29.6 ميجابايت في الثانية، وتلاها كل من عمان 17 عالميًا، وتونس 39 عالميًا، ولبنان 47 عالميًا، والمغرب 55 عالميًا، وقطر 60 عالميًا، والأردن 66 عالميًا، والبحرين 67 عالميًا، والكويت 72 عالميًا، والسعودية 76 عالميًا بسرعة 5.97 ميجابايت في الثانية.

أما في تغطية أراضي الدولة بخدمة 4G للدول العربية فاختلف الترتيب قليلًا؛ حيث جاءت الكويت أولاً بنسبة 81.7% وترتيب 8 عالميًا، تلاها كل من قطر 81.2% و11 عالميًا، والإمارات 75.9% و16 عالميًا، والبحرين 20 عالميًا، والسعودية الـ 38 عالميًا بنسبة تغطية 63.4%، وعمان 62% و44 عالميًا، والمغرب 59.8% و48 عالميًا، والأردن 58.1% و58 عالميًا، وتونس 53.7% و64 عالميًا، ولبنان 41.5% و77 عالميًا.