بالفيديو.. توتنهام يقهر ساوثهامتون 4/1 بالبريمرليج

محمود أحمد (صدى):

حقق توتنهام هوتسبير فوزا كبيرا علي ساثوهامتون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد علي ملعب سانت ميريز في ختام الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع توتنهام رصيده الي 36 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد ساوثهامتون عند 28 نقطة في المركز الثامن.

وأحرز أهداف توتنهام ديلي آيلي هدفين في الدقيقتين 19 و88 وهاري كين هدف في الدقيقة 52 وسونج مين هدف في الدقيقة 85 بينما سجل هدف ساوثهامتون الوحيد فان ديك في الدقيقة 2.

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