الرئيس الفلسطيني: على استعداد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل بشرط

الرئيس الفلسطيني: على استعداد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل بشرط
القدس (صدى):

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أنه على استعداد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل إذا وافقت على وقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية؛ ونفذت الاتفاقات الموقعة بشكل متبادل وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير (2334).

ذكرت ذلك قناة “العربية” الإخبارية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن وزير الخارجية الأمريكي حذر من أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تهدد أمل الفلسطينيين بإقامة دولتهم ومستقبل إسرائيل في آن واحد.

كما حذر من أن إسرائيل تحاول الاستيلاء على أراض في الضفة الغربية، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى “احتلال دائم” للأراضي الفلسطينية.





  1. ابوباسم [ عدد التعليقات: 349 ] 29/12/2016 في
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    مستعد والا منت مستعد وش عندك “”


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