القبض على سعودي في نيويورك تسلق جسر «بروكلين» لالتقاط سيلفي

وكالات (صدى):

تسلق شاب سعودي يبلغ من العمر 23 عاما جسر بروكلين المعلق في نيويورك لالتقاط سيلفي إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه لتعريض حياته للخطر والتهور.

ووفقاً لصحيفة “nydailynews” الأمريكية، فإن الشاب السعودي تسلق إلى الجسر المعلق، وقفز منه عن طريق أحد البوابات إلى منطقة محظورة، والتقط صور “سيلفي” تظهره بطريقة خطرة، وذلك عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر أول من أمس.

وذكر متحدث شرطة نيويورك أن الشاب السعودي يقيم في مدينة فيرفاكس بولاية فرجينيا، وكان في المدينة للسياحة بسبب العطلات الرسمية في البلاد.

وأشار إلى أن عملية القبض جاءت بسبب تعريض حياته للخطر والتهور، إلى جانب تهمة التعدي على ممتلكات الغير، مضيفاً أن سجل الشاب نظيف تماماً من أي سوابق.

يشار إلى أن جسر بروكلين هو واحد من أقدم الجسور المعلقة في الولايات المتحدة، يربط بين منطقتي مانهاتن وبروكلين بمدينة نيويورك، ويبلغ طوله 1825 متراً، وارتفاعه يصل إلى 85 متراً، ويشهد ازدحاماً مرورياً شديداً على مدار اليوم.