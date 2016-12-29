رئيس الإتحاد .. الجمهور هو سر الانتصارات

الرياض (صدى):

أكد حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد أن جمهور العميد هو سر انتصارات الفريق في الفترة الأخيرة، كما وعدهم بأن القضايا المتراكمة على النادي سوف يتم حلها في الفترة المقبلة.

وقال باعشن في تصريحات صحفية :” قبل نهاية شهر يناير المقبل سيتم التوقيع مع شركة أو شركتين لرعاية النادي لتنضم إلى شركة “يونيون إير” التي سوف تكون على قميص الفريق في الفترة المقبلة”.

وأضاف رئيس العميد :” أشكر شركة “صلة” والدكتور راكان الحارثي ومسؤول الاستثمار بالنادي خالد التميرك للعمل الكبير لاحتفالية ٩٠عامًا”.

وواصل :” سعيد لكوني الرئيس أثناؤ مرور ٩٠عامًا، وأقدم الشكر لكل من خدم الاتحاد من رؤوساء ولاعبين وشرفيين وجماهير”.

وتابع :” سأغادر إلى إسبانيا ومن ثم سويسرا خلال توقف الدوري المقبل من أجل العمل على حل قضايا النادي الخارجية، وتلقيت وعود من أعضاء شرف الاتحاد بالدعم بالإضافة إلى شخصية شرفية كبيرة وعدتني بدعم بمبلغ كبير”.