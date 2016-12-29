بالفيديو.. السيول تجرف أراضي منح الأرامل والأيتام بشقراء

عادل الحربي (صدى):

جرفت الأمطار الغزيرة التى شهدتها محافظة شقراء قبل شهرين أراضي منح الأرامل والأيتام بعد أن كسرت السيول السدود التى أنشأتها البلدية، وغمرت المياة قطع الأراضي وقطعت الطرق.

وطالب عدد من المواطنين بإلغاء جميع المنح الموزعة في وادي الغدير وحماه، وتعويض أصحاب المنح بأراض في مخططات أخرى.

كما ناشد المواطنون المسؤولين بضرورة استعانة وزارة الشؤون البلدية بالمختصين بعلوم المياه للاستفادة من خبراتهم في تلك الحالات، وكذا الاستفادة من وزارة البيئة والمياه “قسم الهيدرولوجيا”، إضافة إلى المختصين في إدارة الدفاع المدني؛ لخبرتهم بأخطار السيول، وتهديدها لكل من يقترب من مجاري الأودية.

وكانت السيول الأخيرة قد جرفت الأراضي السكنية التي منحتها بلدية شقراء للأرامل والأيتام والمطلقات، قبل أربع سنوات؛ كون تلك المنح تم توزيعها في مجرى وادي الغدير بشقراء.

وكانت بلدية شقراء منحت الأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة قطعاً سكنية عام 1434 هـ في مجرى وادي الغدير في المخطط السكني رقم (1348)، واكدت وقتها أنها عدلت مجرى السيول عن المخطط بصبات خرسانية وأرصفة وعقوم ترابية.

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