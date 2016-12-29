الربيعة يصدر قرار بتكليف «السيالي» مدير لصحة جدة و«الزبيدي» للباحة

علي القحطاني (صدى):

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قراراً بتكليف الدكتور مشعل بن مسفر السيالي بمهمات مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور القرار، خلفا للدكتور مبارك عسيري الذي أعفى أمس الأول.

وكلف الربيعة الدكتور عبده الزبيدي مديرا عاما لصحة منطقة الباحة، خلفا للسيالي الذي عين في أكتوبر الماضي مديرا للشؤون الصحية في الباحة حتى تعيينه (الأربعاء) مديرا لصحة جدة.

يذكر أن السيالي ضابط متقاعد برتبة عقيد طبيب، من مواليد عام 1969، تخرج من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1995، وحصل على تخصص الجراحة العامة وتخصص الزمالة الأسترالية في جراحة الحوادث والإصابات والعناية المركزة، وعمل كطبيب استشاري للجراحة العامة وجراحة الحوادث والإصابات في مستشفى القوات المسلحة بالهدا.

وكلف برئاسة أقسام الجراحة والحوادث والإصابات بمجمع الملك فهد الطبي العسكري والمنطقة الشرقية، والتحق بالسلك العسكري من 1996 إلى 2015.