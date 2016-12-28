الأميرة مضاوي تفتتح معرض إسعافي بجامعة الملك سعود

طلال الغامدي (صدى):

افتتحت الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمرض الزهايمر، اليوم في المدينة الجامعية بجامعة الملك سعود معرض “إسعافي” بمشاركة 16 كلية وعدد من الجهات الحكومية .

وتجولت الأميرة مضاوي في أرجاء المعرض مستمعها إلى شرح عن الأقسام المشاركة، مبديه إعجابها بالمعرض .

ونوهت عميدة مركز الطالبات بالجامعة الدكتورة إيناس العيسى بدور جامعة الملك سعود في التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات، مثمنه الشراكة مع جمعية الزهايمر تحت مظلة كليات الطالبات والتطوع في معرض الإسعافات الأولية.