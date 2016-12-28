الشرطة تطالب جامعة الطائف بأسماء الطالبات المتورطات في المشاجرة

عبدالعزيز القثامي (صدى):

وجهت شرطة منطقة مكة المكرمة خطاب عاجل لجامعة الطائف بتزويدها بأسماء الفتيات المتورطات في مشاجرة كلية الفيصلية والحوية، للقبض عليهن وإحالتهن لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وكشفت مصادر أن جامعة الطائف تجاهلت مطالب الشرطة حول أسماء الطالبات، اللاتي تسببن في المشاجرة وعددهن وصل إلى 30 طالبة، أدت إلى تدخل الهلال الأحمر السعودي لإنقاذ بعض الفتيات وتوفير العلاج اللازم لهن.

وكشفت المصادر أن أن الطالبة التي تسبَّبت بمشاجرةٍ جماعية وإصابات بجامعة الفيصلية للطالبات، بمحافظة الطائف، عادت للدراسة مرةً أخرى دون أي اتخاذ للإجراءات اللازمة في حقها، أو محاسبتها من قبل المسؤولين، وتعريضها للفصل النهائي هي ومن معها.

كانت جامعة الطائف للبنات شهدت، الأسبوع الماضي، مشاجرةً عنيفة تدخَّل فيها الهلال الأحمر السعودي، بعد نشوب شجار عنيف بينهن دام لمدة نصف ساعة أو أكثر، وتعمُّد الفتيات في مضاربتهن على الركل، وسحب الشعر، وتقطيعه بشكلٍ مفجعٍ جدًا، وتخديش الوجه، حيث أدّى ذلك إلى تدخُّل الإسعاف ودخوله الجامعة لإسعاف الفتيات اللاتي تعرّضن للضرب المبرّح فيما بينهن.