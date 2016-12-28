إعدام 16 ألف ديك رومي بألمانيا بسبب انفلونزا الطيور

وكالات (صدى):

قالت الحكومة المحلية لمنطقة كليفه في ولاية نورد راين فستفاليا الألمانية إن مزرعة أعدمت نحو 16 ألف ديك رومي (حبش) بعد اكتشافها سلالة فيروس انفلونزا الطيور عالي الخطورة إتش5إن8.

وأعدمت أربع مزارع بمنطقة رئيسية لتربية الدواجن في ولاية سكسونيا السفلى نحو 77 ألف ديك ودجاجة وبطة قبل أيام بعد اكتشاف نفس السلالة.

ورصدت السلالة المعدية في أكثر من 500 طائر بري في ألمانيا في الأسابيع الأخيرة. وكان ظهورها في المزارع نادر نسبيا نظرا للإجراءات الشديدة التي اتخذتها السلطات للحيلولة دون انتقال العدوى من الطيور البرية ومنها إلزام المزارع بإبقاء الطيور داخلها.

ورصد عدد من البلدان الأوروبية وإسرائيل حالات إصابة بالفيروس في الأسابيع القليلة الماضية.