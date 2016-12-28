مدير طرق الرياض يتفقد أعمال ازدواج طريق «ظلم – عفيف»

عادل الحربي (صدى):

وجه المدير العام لإدارة الطرق بمنطقة الرياض، المهندس سلمان بن محسن الضلعان، الشركات المنفذة لطريق “ظلم – عفيف” بفتح الأجزاء المسفلتة من الطريق أمام حركة السير للاستفادة منها.

وكان الضلعان قد تفقد مساء اليوم الأربعاء أجزاء من طريق الحجاز القديم، شملت طريق ظلم – عفيف الذي يجري تنفيذ مشروع ازدواجه على ثلاث مراحل.

ووجّه الضلعان مقاولي التنفيذ بفتح الأجزاء المسفلتة للاستفادة من الأجزاء المنفذة؛ ليكون الطريق مزدوجًا، مع توفير جميع وسائل السلامة، مشددا على جميع المقاولين منفذي الطريق بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية في أسرع وقت ممكن.

وكان المدير العام للطرق بمنطقة الرياض قد اطلع على عوائق المشروع التي تمنع المقاول من البدء في التنفيذ؛ وذلك للتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.