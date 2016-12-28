بالصور.. خادم الحرمين يزور الأمير بندر والأمير طلال

علي القحطاني (صدى):

زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أخويه الأمير بندر والأمير طلال، في قصرهما.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء خادم الحرمين الشريفين وهو يتبادل الأحاديث الودية مع أخويه، حيث زار كلا منهما في قصره بمدينة الرياض، مساء اليوم الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين دائماً ما يزور إخوته في منازلهم، حيث سبق تداول صور له أثناء زيارته لهم أكثر من مرة.