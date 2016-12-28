الجيش اليمني يحرر عدة مؤسسات حكومية من قبضة الحوثيين في تعز

فهمي محمد (صدى):

تمكن الجيش اليمني اليوم من تحرير عدة مؤسسات حكومية بمدينة تعز وسط البلاد من قبضة الانقلابيين.

وذكر المركز الإعلامي لقيادة محور تعز في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الوحدات العسكرية استكملت تحرير المواقع التي كانت تتمركز عليها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية ومن أبرزها مدرسة صلاح الدين ومحيط البنك المركزي الجديد، القريب من القصر الجمهوري والمتاخم لمعسكر التشريفات.

وأوضح المركز الإعلامي أن المعارك أسفرت عن مقتل ثلاثة من مسلحي المليشيا وإصابة خمسة آخرين، فيما أصيب اثنان من عناصر الجيش الوطني.

ووفقاً للبيان، فقد استهدفت مدفعية الجيش في الجبهة الغربية مواقع الانقلابيين غرب المدينة وأحبطت عدة عمليات تسلل باتجاه المواقع المحررة.