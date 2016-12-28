شرطة الرياض تكشف حقيقة فيديو هتافات السوريين في مباراة النصر والهلال

عادل الحربي (صدى):
كشفت شرطة منطقة الرياض حقيقة الفيديو المتداول الذي يظهر هتافات لعدد من السوريين خلال مباراة النصر والهلال الأخيرة، مؤكدة أن الفيديو قديم.
ونفى الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض صحة التعليقات المصاحبة لمقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن تجمع لوافدين من الجنسية السورية مرددين بعض الهتافات، وأن هذا التجمع تزامن مع مباراة ناديي الهلال والنصر الأخيرة المقامة على إستاد الملك فهد الدولي.
وأكد الناطق الإعلامي بأن كل ما تم تداوله من تعليقات عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً وأن الأجهزة الأمنية لم تسجل أي تجاوز في هذا الشأن ولن تسمح به وأن هذا المقطع تم نشره من عدة سنوات وهو خارج المملكة.
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع بتحرّي الدقة وعدم تداول الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
13 تعليق
خارج المملكه ؟؟؟؟
المقطع المتداول صحيح وتم تصويرة بالرياض عند استاذ الملك فهد
وضهور عدد من السعوديين بالثوب الابيض السعودي
(( واضحه وضوح الشمس ))
تبون نصدقكم ونكذب المقطع ؟؟؟؟
الا اذا ماتقدرون تسوون شي خافين من احد هذا شي ثاني *_*
والفهيم يفهم
اللي ماهو صحيح ومجرد طهبلة واستعراض فاضي هي صفة سيارات المرور اللي مالها فايدة ولا تهش ولا تنش وخلونا من الحكي اللي مايودي ولا يجيب
اشرعة استاد الملك واضحه
السوريين الشبيحة اللي بالسعودية المفروض يسفرونهم عند بشار يعيشون عنده ما دامهم يبونه يروحون يدافعون عنه بدال ما يسوون مظاهرات بأرض الحرمين خلوهم يروحون للمخيمات
تعلبق 1 / الحكومة انا وانت نعلم انها لاتعاقب الميت / وخوف الحكومة من الله بس
لو اعرف وش سر الرمادي !!!? بس
انا العبد الفقير الى ربه كنت حاضر المباراة وسمعنا هتافات فيه سب وشتم للسعوديه وللسعوديين ورجال الامن للاسف جالسين يتفرجون ولم يتحركوا لتأديب هؤلاء الشبيحه القذريين ولا اعرف هل هو خوف او دلاخه والمضحك في الموضوع ان التبرعات تجمع للسوريين وهم يسبوننا ويشتموننا متي نتعلم ونفهم ونستوعب الدرس متي نعلم ان السوريين حاقدين ولايستحقون الشفقه .
انا كنت حاضر المباراة وسمعنا وراينا مجموعه من قطعان الشبيحه السوريين وهم يسبون ويشتمون السعوديه والسعوديين عبارات واضحه جدا ومفهومه لكن الغريب في الامر ان رجال الامن لم يتحركوا لتأديب هؤلاء الشبيحه ولا اعرف هل هو خوف والمضحك ان التبرعات تجمع لهؤلاء السوريين الذين يسبون ويشتمون متي نتعلم ونفهم ونعي جيدا ان السوريين حاقدين ولايستحقون ان تجمع لهم التبرعات فالاقربوون اولئ بالمعروف وهنالك فقراء سعوديين يستحقون ان تجمع لهم التبرعات .
استغرب من جمع التبرعات للسوريين فهم لايستحقون لانهم حاقدين ومجرمين يجب ان تجمع التبرعات للفقراء السعودين في الداخل فهم اولئ وافضل واحسن من السوريين والاقربون اولئ بالمعروف الله عزوجل له حكمه في تسليط بشار على السوريين ونحن لانملك الا قول اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين .
نطالب الحكومه الرشيده بمنع التبرعات للسوريين وقطع جميع المساعدات التي تصل اليهم لانهم لايستحقون ونطالب الحكومه ايداها الله بتوجيه هذه التبرعات لفقراء الداخل السعوديين والاقربون اولئ بالمعروف متي نتعلم ونفهم وندرك ان السوريين حاقدين وكارهيين لشيء اسمه سعودي .
اطلب من والدي الملك سلمان حفظه الله ورعاة ان يوقف جمع التبرعات للسوريين وقطع كل المساعدات لهم لانهم لايستحقون وهم حاقدين على شيء اسمه سعودي وياليت والدي الملك سلمان حفظه الله ورعاه سمع مايقوله السورييين في مباراة الديربي في الرياض كلها سب وشتم للسعوديه والسعوديين وسب وشتم الاسرة المالكه الكريمه يجب توجيه هذه التبرعات التي تجمع لفقراء الداخل السعوديين والاقربون اولئ بالمعروف .
اطردوا السوريين من السعوديه فهم شر على المجتمع انصح كل مواطن غيور على دينه ووطنه انصحه لايتبرع للسوريين فهم حاقدين ولايستحقون الشفقه انصح المواطنيين بانهم يتبرعون للفقراء السعوديين في الداخل فالاقربون اولئ بالمعروف .
اطردو الشبيحة من السعودية