شرطة الرياض تكشف حقيقة فيديو هتافات السوريين في مباراة النصر والهلال

عادل الحربي (صدى):

كشفت شرطة منطقة الرياض حقيقة الفيديو المتداول الذي يظهر هتافات لعدد من السوريين خلال مباراة النصر والهلال الأخيرة، مؤكدة أن الفيديو قديم.

ونفى الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض صحة التعليقات المصاحبة لمقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن تجمع لوافدين من الجنسية السورية مرددين بعض الهتافات، وأن هذا التجمع تزامن مع مباراة ناديي الهلال والنصر الأخيرة المقامة على إستاد الملك فهد الدولي.

وأكد الناطق الإعلامي بأن كل ما تم تداوله من تعليقات عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً وأن الأجهزة الأمنية لم تسجل أي تجاوز في هذا الشأن ولن تسمح به وأن هذا المقطع تم نشره من عدة سنوات وهو خارج المملكة.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع بتحرّي الدقة وعدم تداول الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.