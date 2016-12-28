طالبان سعوديان يتصدران مسابقة الرياضيات الذهنية على مستوى العالم

عبدالعزيز القثامي (صدى):

هنأ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الطالبين محمد ثنيان الشنبري ومشعل فايز السواط، اللذين يدرسان في إحدى المدارس الابتدائية في الطائف، على إنجازهما بحصولهما على المركزين الأول والثاني على مستوى العالم في الرياضيات الذهنية (سباق الخوارزمي الصغير) الذي أقيم في دولة كوريا الجنوبية.

وأكد العيسي إن الإنجاز يعكس ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من رعاية ودعم لقطاع التعليم في المملكة.

وكان الشنبري والسواط دخلا المراحل الأولية للسباق وحققا نتائج متقدمة في التصفيات الأولية على مستوى المملكة ليتأهلا لدخول السباق الكبير على مستوى العالم، الذي أقيم الأربعاء الماضي في كوريا.

من جانبه، قال قائد المدرسة عبدالعزيز الثبيتي إن الطالبين استفادا من البرامج الإثرائية اللامنهجية التي قدمتها المدرسة لطلابها في الرياضيات، إضافة إلى خطة التدريب على العمليات الذهنية خلال الفترة الماضية، حتى تمكنا من المشاركة في سباق الخوارزمي وحققا هذه المراكز المميزة على مستوى العالم.