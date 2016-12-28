تعليم صبيا تحقق في واقعة إجبار معلم طالبا على كتابة عبارات مسيئة للنادي الأهلي

حسن الجعفري (صدى):

وجه مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بتشكيل لجنة للتحقق في مقطع الفيديو المتداول والذي يظهر معلم يجبر أحد طلابه على كتابة عبارات مسيئة للنادي الأهلي على سبورة المدرسة.

واكدت إدارة التعليم بمحافظة صبيا اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الحازمة التي تردع ممارسة هذه السلوكيات السلبية، مشيرة إلى أن الإدارة وفق التنظيمات والتعليمات واللوائح قادرة -إن شاء الله- على محاسبة كل من يقصر في أداء عمله.

وأوضحت الإدارة أن جميع البرامج التي نفذتها كانت تستهدف معالجة هذا النوع من السلوك السلبي، ولعل آخر هذه البرامج ملتقى “وطني مسؤوليتي” و”المقهى الحواري”، والذي نفذه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وأكدت إدارة التعليم بمحافظة صبيا أنها ترفض هذه الممارسات شكلاً ومضموناً، ولا تقرها بحال من الأحوال؛ لأنها تتعارض مع قيمنا وتعاليم ديننا وأخلاق مجتمعنا.

https://