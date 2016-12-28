«الانضباط المدرسى» تناقش آليات الزام الطلاب حضور الأيام الأخيرة للدراسة

عادل الحربي (صدى):

ناقشت لجنة الانظباط المدرسي بوزارة التربية والتعليم الآليات التى تضمن حضور الطلاب في الأيام الأخيرة للدراسة، وذلك من خلال ربط درجة الغياب بالمواد الدراسية.

كما ناقشت اللجنة آلية للتحقق من تدوين درجة الغياب بتقرير الطالب والطالبة، والإشادة بخطة إدارة تعليم مكة في متابعة الانضباط “تحفيز ومحاسبة” والتي سيسلط الضوء عليها أكثر في اجتماع اللجنة المقبل.

وجددت لجنة الانضباط المدرسي ثقتها في طلابها ومعلميها وقادة المدارس وبالأسر لتفعيل الانضباط في الحد من الغياب في الأيام الأخيرة للدراسة، مع أهمية توزيع المنهج الدراسي على أسابيع الدراسة بشكل منتظم يضمن للطالب سهولة تدفق المعلومات، وللمعلم التوازن في عرض المنهج طيلة أيام الفصل الدراسي.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار التعليمي الدكتور عبدالرحمن البراك، وحضور ممثلي الإدارات المعنية ما تم تنفيذه وفق خطة اللجنة، ومنها الزيارات الإشرافية للانضباط عبر الإشراف التربوي، كذلك ما تم من جهود توعوية وإرشادية للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد.

كما استعرضت اللجنة آلية تسجيل الغياب في برنامج نور، وتفاعل الإدارات التعليمية في ذلك وطرق الاجتماع لأهمية الدور الذي تلعبه العلاقات العامة والإعلام في التوعية عبر الحملة الإعلامية التي تطلقها الوزارة خلال أيام عن أهمية الانضباط المدرسي وذلك من خلال منصاتها الإعلامية المختلفة، إضافة للدور المميز الذي قامت به قنوات عين التلفزيونية في ذلك.

واستعرضت ما تم طرحه على جدول الأعمال من مقترحات حيال تطبيق نظام البصمة، وعلاقتها بالانضباط المدرسي وأوصت بدراسة المقترحات المقدمة حيالها.