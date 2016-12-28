18 ألف حالة انتهاك لميليشيا الحوثي في محافظة حجة

فهمي محمد (صدى):

رصد ائتلاف حقوقي يمني اليوم 18 ألف حالة انتهاك قامت بها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح في محافظة حجة شمال غربي البلاد خلال العام 2016م.

وذكر التقرير الصادر عن ائتلاف المنظمات الحقوقية في حجة، وأوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن حالات الانتهاك تنوّعت بين قتل وتعذيب حتى الموت وإخفاء قسري، واختطاف وتهجير، ومداهمة منازل وقرى، ونهب ممتلكات ومصادرة مرتبات، وتحويل المنشآت العامة والخاصة إلى ثكنات عسكرية واستخدام المساجد في بث ثقافة الكراهية والتعبئة الطائفية.

وأوضح التقرير ” أن عدد ضحايا القتل بلغ 13 حالة نتيجة التعذيب والعبوات الناسفة، وبلغ عدد حالات الاختطاف والإخفاء القسري 618 حالة غالبيتهم ناشطون سياسيون وحقوقيون وتربويون وأكاديميون، وعمال”.