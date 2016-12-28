2.5 مليار دولار استثمارات تركية في أثيوبيا

وكالات (صدى):

قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تُعدّ أكبر دولة مستثمرة في إثيوبيا، مشيراً أن قيمة الاستثمارات التركية في المدن الإثيوبية بلغت 2.5 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح منتدى للتعاون التجاري والاستثماري بين تركيا وإثيوبيا، في أديس أبابا، بحضور وزراء إثيوبيا للخارجية والصناعة والمعاد ورقنه جبيوه، و أحمد أبيتو، و موتما مكاسا،على التوالي،بحسب وكالة انباء الاناضول.

وقال زيبكجي “تُعدّ تركيا بمثابة أكبر دولة مستثمرة في إثيوبيا، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات التركية فيها حالياً 2.5 دولار، وتساهم الشركات التركية بتوظيف أكثر من 30 ألف شخص في عموم البلاد”.

وأوضح الوزير التركي، أن بلاده تريد لإثيوبيا أن تستفيد من العلاقات التجارية معها بشكل أكبر، “كما ترغب أيضاً في تدفق عدد أكبر من المستثمرين الأتراك إليها خلال المرحلة المقبلة”.

وأعلن الوزير التركي عن تأسيس قسم خاص بتركيا ضمن وزارتي المالية والاقتصاد الإثيوبيتين اعتباراً من اليوم، وذلك للمساهمة في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين أنقرة وأديس أبابا.

وخلال مقابلة مع الأناضول، قال زيبكجي، إن الاجتماعات التي جرت اليوم بين الجانبين في أديس أبابا، تمخّض عنها قرار بانطلاق مباحثات لتوقيع اتفاقية التجارة التفضيلية بين تركيا وإثيوبيا.

وتوقّع زيبكجي أن يصل حجم التبادل التجاري بين تركيا وإثيوبيا حتى نهاية العام الجاري إلى نحو 500 مليون دولار، موضحا أن البلدين يهدفان لرفع هذا المبلغ في غضون عام أو عامين إلى مليار دولار.

ووصل الوزير التركي، أديس أبابا، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، على رأس وفد كبير يضم 100 من رجال الأعمال الأتراك في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

ووقعت تركيا وإثيوبيا، اليوم الأربعاء، خمس اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خلال الفترة المقبلة.