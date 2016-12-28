شرطة بحرة تطيح بعصابة سرقة الجوالات من داخل السيارات

نايف السالم (صدى):

ألقى رجال الأمن بمحافظة بحرة القبض على عدد من الأشخاص بعد سرقتهم مبالغ نقدية وجوالات من داخل السيارات بعد تكسير زجاجها.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي إن شرطة محافظة بحرة تلقت بلاغاً مفاده تعرض خمس مركبات لتكسير زجاجها وسرقة مبالغ مالية وجوالات ومقتنيات شخصية من داخلها.

وأضاف: تم تشكيل فريق عمل جنائي من الجهات الأمنية لضبط المتهمين أسفرت نتائجه ولله الحمد عن ضبط متهمين بارتكاب هذه القضايا، وتم التحفظ عليهم لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.