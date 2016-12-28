ضبط 36 جركلا داخل مصنع للخمور يديره أفارقة بأحد أودية الدرب بجازان

حسن الجعفري (صدى):

ضبطت دوريات قطاع المجاهدين بمنطقة جازان، مصنع متكامل للخمور في محافظة الدرب، يديره عدد من الأفارقة.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لفرع إدارة المجاهدين بالمنطقة، خالد عبدالله بن قزيز، أن الإدارة طوّقت موقعًا مشبوهًا بأحد الأودية، غرب الشارع العامّ في الدرب، بعدما تلقت معلومات عن وجود عدد من اﻷفارقة فيه، وضبطت بداخله مصنعًا متكاملًا للخمور.

وأضاف أن الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الخمور بالموقع، ضمّت 36 جركلًا، بسعة إجمالية 720 لترًا، إضافة إلى أعداد كبيرة من أكياس السكر وأسطوانات الغاز، وقدور الضغط المستخدمة في التصنيع.

وأشار الناطق الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين، إلى أن الحملات الأمنية متواصلة للقضاء على أوكار المفسدين الذين يقومون بنشر السوء بين أفراد المجتمع.