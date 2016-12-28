الإطاحة ب 7 جناة تخصصو في سرقة الكيابل وغرف الكهرباء والاعتداء على سائقي الأجرة وسلبهم

سعيد العجل (صدى):

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بتوفيق من الله عز وجل من الاطاحة بـ ( 7 ) جناة ( أربعة سعوديين وثلاثة من الجنسية الهندية ) في ” ثلاث قضايا منفصلة ” تورطوا في ارتكاب جرائم

سرقة كيابل نحاسية ، وجرائم اعتداء على سائقي سيارات الاجرة والاستيلاء على سياراتهم بالقوة ، وجرائم سلب وافدين يعملون في محلات تجارية تحت تهديد السلاح .

وتأتي هذه الانجازات إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله لمكافحة جرائم الاعتداء والسرقة بأنواعها

وقد جاءت الإنجازات على النحو التالي :

الانجاز الأول : تم ضبط ثلاثة متهمين من الجنسية الهندية بعد توفر أدلة تشير الى تورطهم في ارتكاب حوادث سرقة كيابل نحاسية وأسلاك كهربائية من داخل غرف توزيع الكهرباء بعدد من احياء العاصمة الرياض ، وكانت الأجهزة المختصة بشرطة المنطقة قد تلقت بلاغ مندوب الشركة السعودية للكهرباء مفاده تعرض عدد من غرف الكهرباء المملوكة للشركة للسرقة ، حيث تم وضع خطة أمنية محكمة مع زرع المصادر السرية بين أوساط العمالة والمشبوهين في الأماكن المحتمل تصريف المسروقات بها ، ووفقاً لما تم اتخاذه من اجراءات ومن خلال كمين محكم تم القبض على المتهمين ، وبمناقشتهم اقروا بالتورط بارتكاب (18) جريمة سرقة بعد كسر الأقفال الخارجية لغرف توزيع الكهرباء وسرقة ما بداخلها من كيابل كهربائية وأسلاك نحاسية تجاوزت قيمتها ( 000ر400 ) ريال موزعين الأدوار فيما بينهم متقاسمين المسروقات متغافلين عن الاضرار المباشرة والغير مباشرة التي تسببوا فيها جراء انقطاع التيار الكهربائي او تحميل العدادات فوق طاقتها التشغيلية مما يتسبب في كوارث محدقة .

الانجاز الثاني : تم ضبط متهمين ” سعوديي الجنسية في العقد الثالث من العمر ” تورطا في ارتكاب ثلاث جرائم اعتداء على سائقي سيارات أجرة وسرقة سياراتهم بالقوة ، وكان مركز شرطة الشفاء جنوب العاصمة الرياض قد تلقى عدة بلاغات من وافدين يعملون بمهنة سائقي أجرة عامة افادوا باستيقافهم من قبل شخصان يشتبه أن يكونا سعوديا الجنسية لغرض ايصالهما لحي الشفاء وأثناء سيرهم يقوم الجانيان بالاعتداء عليهم وسرقة سياراتهم بالقوة والهرب لجهة مجهولة ، وخلال فترة وجيزة من تلقي البلاغات تم اتخاذ جملة من الاجراءات البحثية أسفرت بتوفيق من الله عن تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما في كمين محكم بعد توافر أدلة تشير لوقوفهما خلف تلك الجرائم ، وبسماع اقوالهما اقرا بما نسب اليهما موزعين الادوار فيما بينهما .

الانجاز الثالث : تم ضبط متهمين ” سعوديي الجنسية في العقدين الثاني والثالث من العمر ” تورطا في الدخول على العاملين في المحلات التجارية وتهديدهم بالسلاح والاستيلاء على أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية ، وكان عدد من مراكز الشرطة جنوب وغرب العاصمة الرياض قد تلقت عدة بلاغات من وافدين يعملون في محلات تجارية مفادها تعرضهم للاعتداء من قبل شخصان يشتبه أن يكونا سعوديي الجنسية ، ولأهمية البلاغات فقد تمت دراستها بدقة واتخاذ جملة من الاجراءات البحثية أسفرت بفضل الله عن القبض على المتهمين وبمناقشتهما اقرا بارتكاب ما نسب اليهما موزعين الادوارفيما بينهما ، وجاءت اقوالهما مطابقة لما هو مقيد بالسجلات وقاما بالدلالة على اجزاء من المسروقات .

تم التحفظعلى الجناة رهن استكمال التحقيق معهم ومعرفة مدى علاقتهم بالقضايا المماثلة وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض ومن ثم تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه من جرائم.