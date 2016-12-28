إصابة 27 شخصا في انفجار أثناء احتفالات بالفلبين

وكالات (صدى):

قالت متحدثة باسم الجيش الفلبيني،اليوم الأربعاء، إن قنبلة محلية الصنع انفجرت خلال مراسم احتفالية ، ما أسفر عن اصابة 27 شخصا على الاقل.

وأوضحت الليفتنانت شيري جونيا أن الانفجار وقع أثناء مشاهدة الجمهور مباراة للملاكمة في ساحة بمدينة هيلونجوس في إقليم ليتي -620 كيلومترا جنوب شرق مانيلا-.

وقالت جونيا ” كشف التحقيق الأولي أنه تم تفجير عبوة ناسفة مشتبه بها بواسطة هاتف محمول”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ارنستو ابيلا إن 27 شخصا أصيبوا في الانفجار دون الابلاغ عن وقوع وفيات

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وأضاف ” لم تكن هناك تقارير استخباراتية عن تهديدات بوجود قنابل، ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجير”.

وقالت جونيا إن السلطات لم تحدد الدافع وراء الانفجار أو المشتبه بضلوعه فيه .

ووقع الانفجار بعد أيام من إصابة 12 شخصا بسبب انفجار قنبلة يدوية خارج كنيسة كاثوليكية في جنوب الفلبين خلال قداس ليلة عيد الميلاد.

ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف الكنيسة في إقليم نورث كوتاباتو، ولكن المسلحين الإسلاميين والجماعات الإرهابية المحلية ينشطون في تلك المنطقة.