غدا.. بدء محاكمة 4 محتسبين لاعتصامهم أمام الديوان الملكي

عادل الحربي (صدى):

تبدأ المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض غداً (الخميس) نظر محاكمة 4 محتسبين، على خلفية مشاركتهم في عدة تجمعات احتجاجية، من ضمنها اعتصام أمام الديوان الملكي قبل 3 سنوات تقريبا، وتجمعات مناصحة في معرض الرياض للكتاب.

وتضم قائمة المتهمين الأربعة داعية وباحثا شرعيا بإدارة التوعية والتوجيه بهيئة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر سابقا، وقاد على مدار 8 سنوات عدة تجمعات احتسابية في معرض الكتاب ومهرجان الجنادرية، إضافة إلى تجمعات لمناصحة الوزراء.

وتضم القائمة آيضا مغردا شهيرا في موقع “تويتر”، نشر تغريدات اتهم فيها الدولة السعودية بإعدام 47 شخصا لإرضاء أمريكا، والتضييق على العلماء وإسكاتهم محاباة لليبراليين.

ويضم حساب المعرد مطالبته في إحدى التغريدات باستتابة “لجين الهذلول” وقتلها بحد الردة. كما شارك في هاشتاق على “تويتر” بعنوان “ليلة البصق على سلفي وناصر القصبي”، معتبرا مشاركته بالبصق على القصبي وبرنامجه احتسابا للأجر وتقربا إلى الله.