تفاصيل القبض على المتورطين بفيديو “السباحة المختلطة”

نايف السالم (صدى):

أكد العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي الناطق الإعلامي بشرطة مكة المكرمة، أن فريقًا أمنيًّا من شعبة التحريات والبحث الجنائي، استطاع تحديد هوية الأشخاص المشاركين في التدريب المختلط، عبر تقنية تحليل الفيديو.

وأضاف القرشي في بيان صحفي أنه تم القبض على إحدى المشاركات، تمهيدًا لإحالتهم جميعًا إلى هيئة التحقيق والادعاء العامّ بحكم الاختصاص.

و كان قد تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر واقعة التدريب المختلط على السباحة والغوص،مما أثار موجه من الغضب بين رواد مواقع التواصل.