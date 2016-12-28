تفاصيل القبض على المتورطين بفيديو “السباحة المختلطة”

نايف السالم (صدى):
أكد العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي الناطق الإعلامي بشرطة مكة المكرمة، أن فريقًا أمنيًّا من شعبة التحريات والبحث الجنائي، استطاع تحديد هوية الأشخاص المشاركين في التدريب المختلط، عبر تقنية تحليل الفيديو.
وأضاف القرشي في بيان صحفي أنه تم القبض على إحدى المشاركات، تمهيدًا لإحالتهم جميعًا إلى هيئة التحقيق والادعاء العامّ بحكم الاختصاص.
و كان قد تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر واقعة التدريب المختلط على السباحة والغوص،مما أثار موجه من الغضب بين رواد مواقع التواصل.
4 تعليقات
حتى البحر ماسلم من الاختلاط ..
لاحول ولاقوة الا بالله انتشر الفساد في البر والبحر
هههههههههههههههههههههههه والله امتحنتونا اختلاط اختلاط اختلاط اختلاط ماعرفو من الدين الا الاختلاط ويظنون ان هذا الاختتلاط يدخلهم جنة او نار
هذا يذكرني بقضية خلق القرآن في عهد الخليفة المأمون والأمين وسجن الشيخ احمد بن حنبل وكل من انكر ان القرآن مخلوق …
الآن نضحك من عقول الناس في تلك الفترة
اخشى ان تمر السنوات ويضحك احفادنا من طريقة تفكيرنا
اخترعنا شيئا لم يأت ذكره في القرآن او السيرة او حتى سير التابعين وحكمنا انه حرام وعاقبنا كل من خالف كلامنا