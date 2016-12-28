بالصور.. الدفاع المدني ينقذ 6 أطفال و3 نساء من حريق بمشرفة جدة

نايف السالم (صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة في إنقاذ تسعة أشخاص من حريق اندلع، في شقتين بعمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار في حي مشرفة وسط جدة.

وقال الرسمي باسم الدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد سعيد سرحان إن الحريق بدأ أولاً في شقة بالدور الثالث، محتجزاً أربعة أطفال وامرأتين، كما تصاعد الدخان ووصل إلى شقة بالدور الرابع، مسبباً احتجاز طفلين وامرأة.

وأضاف أن فرق الإنقاذ والإطفاء شرعت بعد وصولها للموقع مباشرة في إخلاء المبنى من السكان، بالتزامن مع البحث داخل الشقتين المتأثرتين بالحريق والدخان؛ لإنقاذ المحتجزين.

وأفاد أن الفرق عثرت على الأطفال الأربعة في الشقة الواقعة بالدور الثالث مختبئين داخل إحدى الغرف وبدأ الدخان يتسرب إليهم، في حين احتجزت النيران المشتعلة المرأتين داخل غرفة أخرى، فتم إنقاذ الأطفال بالسلالم عبر النوافذ، وتأمين موقع المرأتين وإخلاؤهما من البناية.

وأوضح أن الطفلين والمرأة المحتجزين في الشقة الواقعة بالدور الرابع أخلوا جميعاً إلى خارج البناية، بعدما احتجزتهم الأدخنة، لافتاً إلى أن فرق الهلال الأحمر قدمت المساعدة الطبية اللازمة لجميع الأشخاص من آثار استنشاقهم للأدخنة.