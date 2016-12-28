محطة جديدة للنقل الترددي بالمدينة المنورة

نايف السالم (صدى):
استحدثت هيئة تطوير المدينة المنورة محطة جديدة للنقل الترددي لصالح مخطط الأمير نايف والأحياء المجاورة وستقل 5 حافلات بشكل يومي الأهالي إلى المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ، ما بين الساعة 3 عصرا وحتى الحادية عشر مساء.
يأتي ذلك في ظل سعي الهيئة لتوسعة نطاق الخدمة وشموليتها جميع الأحياء وفقا للكثافة السكانية لتنضم المحطة إلى 7 مواقع سابقة هي: الأزهري ، الجرف ، الأستاد الرياضي ، سيد الشهداء ، العالية ، الخالدية، الدعيثة.
ويحظى مشروع النقل الترددي باستحسان الأهالي، حيث ساهم في الحد من الاختناقات المرورية بالمنطقة المركزية، من خلال إيصال المصلين للمسجد النبوي بتذكرة رمزية تبلغ قيمتها 4 ريالات ذهابا وإيابا.
4 تعليقات
خبر ممتاز جدآ..بالتوفيق.
باصات رائعة
باصات رائعة
والناس اللي مصدر رزقها على المكده داخل البلد وين تروح
الحمدلله على كل حال