محطة جديدة للنقل الترددي بالمدينة المنورة

محطة جديدة للنقل الترددي بالمدينة المنورة
نايف السالم (صدى):

استحدثت هيئة تطوير ‫المدينة المنورة‬ محطة جديدة للنقل الترددي لصالح مخطط الأمير نايف والأحياء المجاورة وستقل 5 حافلات بشكل يومي الأهالي إلى المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ، ما بين الساعة 3 عصرا وحتى الحادية عشر مساء.

يأتي ذلك في ظل سعي الهيئة لتوسعة نطاق الخدمة وشموليتها جميع الأحياء وفقا للكثافة السكانية لتنضم المحطة إلى 7 مواقع سابقة هي: الأزهري ، الجرف ، الأستاد الرياضي ، سيد الشهداء ، العالية ، الخالدية، الدعيثة.

ويحظى مشروع النقل الترددي باستحسان الأهالي، حيث ساهم في الحد من الاختناقات المرورية بالمنطقة المركزية، من خلال إيصال المصلين للمسجد النبوي بتذكرة رمزية تبلغ قيمتها 4 ريالات ذهابا وإيابا.




4 تعليقات


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 868 ] 28/12/2016 في
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    1

    خبر ممتاز جدآ..بالتوفيق.

  2. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 411 ] 28/12/2016 في
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    2

    باصات رائعة

  3. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 411 ] 28/12/2016 في
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    3

    باصات رائعة

  4. محمد السحيمي [ عدد التعليقات: 38 ] 29/12/2016 في
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    4

    والناس اللي مصدر رزقها على المكده داخل البلد وين تروح
    الحمدلله على كل حال


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