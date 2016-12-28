محطة جديدة للنقل الترددي بالمدينة المنورة

نايف السالم (صدى):

استحدثت هيئة تطوير ‫المدينة المنورة‬ محطة جديدة للنقل الترددي لصالح مخطط الأمير نايف والأحياء المجاورة وستقل 5 حافلات بشكل يومي الأهالي إلى المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ، ما بين الساعة 3 عصرا وحتى الحادية عشر مساء.

يأتي ذلك في ظل سعي الهيئة لتوسعة نطاق الخدمة وشموليتها جميع الأحياء وفقا للكثافة السكانية لتنضم المحطة إلى 7 مواقع سابقة هي: الأزهري ، الجرف ، الأستاد الرياضي ، سيد الشهداء ، العالية ، الخالدية، الدعيثة.

ويحظى مشروع النقل الترددي باستحسان الأهالي، حيث ساهم في الحد من الاختناقات المرورية بالمنطقة المركزية، من خلال إيصال المصلين للمسجد النبوي بتذكرة رمزية تبلغ قيمتها 4 ريالات ذهابا وإيابا.