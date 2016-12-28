وظائف شاغرة للرجال في شركة العجمي للمقاولات

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت شركة عبدالعالي العجمي للمقاولات بالرياض عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للعمل لديها بمقر الشركة الرئيسي بالرياض وفرعها بالدمام.

و أوضحت الشركة أن الوظائف وفق الشروط التالية:

1- مهندس مدني: بكالوريوس.

2- مراقب مدني: دبلوم فما فوق.

3- فني تركيب اتصالات: دبلوم فما فوق.

4- مدخل بيانات: دبلوم فما فوق.

5- مشرف أعمال كهربائية: دبلوم فما فوق.

6- مسؤول مواد: دبلوم فما فوق.

7- فني خطوط هوائية: دبلوم فما فوق.

8- عامل عادي: أي مستوى.

9- كهربائي: دبلوم فما فوق.

10- فني مختبر: موقع العمل بالدمام.

11- مسّاحين: موقع العمل بالدمام.

12- حداد شاص: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.

13- حداد عام: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.

14- سمكري: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.

15- كهربائي مولدات: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.

16- ميكانيكي معدات: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.

17- ميكانيكي سيارات: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.

18- ميكانيكي هدروليك: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.

19- ميكانيكي كمبرسور: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.

20- ميكانيكي ترنمسيشن: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.

21- ميكانيكي محركات: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.

و ناشدت الشركة الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد: [email protected] ، أو تقديم طلب التوظيف عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، هنا http://www.alajmicompany.com/ar/careers.php