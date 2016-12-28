جالطا سراي التركي يصل الدمام 8 يناير لمواجهة الاتفاق وديا

معاذ محمود (صدى):

أعلن مسئولو نادي الاتافق، وصول بعثة فريق جالطا سراي التركي في الثامن من شهر يناير المقبل إلى الدمام، لخوض مباراة ودية بين الفريقين في التاسع من نفس الشهر، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وقال نادي الاتفاق عبر موقعه الرسمي أن الفريق التركي سيخوض مراناً واحداً صباح يوم المباراة بملعب الأمير محمد بن فهد الذي يستضيف المباراة.

ومن ناحية أخرى عاد محمد كنو لاعب وسط الفريق في المران بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها، بينما أظهر عمر السنين مدافع الفريق جاهزية لمواجهة النصر بعد تجاوز الإرهاق.

ويلتقي الاتفاق مع النصر يوم الجمعة في إطار الجولة رقم 15 من منافسات دوري جميل للمحترفين.