الشباب يخوض مران تكتيكي استعاداد لمواجهة الباطن

معاذ محمود (صدى):

خاض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب، مرانه الرئيسي مساء اليوم الأربعاء، استعداداً للقاء الباطن المقرر له يوم الجمعة في إطار الجولة رقم 15 من منافسات دوري جميل للمحترفين.

وبدأ المران بالتدريبات الاعتيادية بإشراف مدرب اللياقة نيكولاس روجر أعقبها إخضاع اللاعبين لتطبيق النهج الفني للقاء الباطن من خلال حصة فنية في منتصف الملعب شهدت تطبيق عدة جمل تلاها مناورة على كامل مساحة الملعب.

وقام الجابر برسم التكتيك الفني للقاء الباطن مع اختياره أيضاً القائمة التي ستشارك في اللقاء.

وفي إطار متصل يعقد الجابر مؤتمراً صحفياً يوم الخميس في الرابعة والنصف عصراً بالمركز الإعلامي للنادي يتواجد فيه اللاعب عبدالمجيد الصليهم للحديث عن لقاء الباطن.