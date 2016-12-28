قطار يشطر حافلة ركاب إلى نصفين ويتسبب في مصرع وإصابة 57 شخصا بتونس

تونس (صدى):

كشفت وزارة الصحة التونسية عن مصرع خمسة أشخاص، بينهم رضيع، وجرح 52 بينهم أطفال في حالة حرجة جدا بسبب حادث اصطدام قطار بحافلة ركاب في منطقة جبل جلود، بولاية تونس، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة التونسية، إنه تم إحداث ثلاث خلايا نفسية للإحاطة النفسية بالمصابين وعائلات القتلى في مستشفيات شارل نيكول ومستشفى الحروق والإصابات البليغة ببن عروس والمستشفى العسكري.

وجرى نقل حالات أخرى إلى مستشفيات المنجي سليم بالمرسى ومستشفى الأطفال بالعاصمة.

وانتقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة ووزير النقل أنيس غديرة إلى مستشفى الحروق والإصابات البليغة لمتابعة الحالة الصحية للضحايا.

وأدى الحادث إلى انقسام حافلة الركاب إلى نصفين، وفيما لم تعلن السلطات رسميا عن سبب الحادث، في حين قال وزير النقل، إن حواجز السكك الحديدية وأضوائها تتعرّض إلى عمليات تخريب ممنهجة، زيادة على سرقة النحاس منها.

وقال غديرة إن 80 % من حوادث المرور ناجمة عن أخطاء بشرية، وإن وزارته تجد صعوبات في وضع حراس على كل تقاطعات القطارات لكثرتها.

ودعا الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، من السلطات التثبت من كل مواطن الخلل وأخذ كل ما يلزم من تدابير لتفاديها في كل مكان معرض لنفس الأخطار على تراب الجمهورية ، متحدثا في تدوينة على صفحته بفيس بوك إن “فاجعة هذا الصباح مأساة لكل التونسيين”.