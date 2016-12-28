التبرعات النقدية في حملة خادم الحرمين لسوريا تصل إلى 182 مليون ريال

علي القحطاني (صدى):

وصلت حصيلة التبرعات النقدية في حملة خادم الحرمين الشريفين لسوريا إلى 182 مليون ريال.

و غردت الإخبارية السعودية على صفحتها الرسمية :عاجل | التبرعات النقدية في #حملة_سلمان_الخير_لسوريا تصل إلى 182 مليون ريال. #الإخبارية #معا_لإغاثة_سوريا

وتدفق جموع السعوديين والمقيمين إلى أماكن استقبال التبرعات منذ بدء الحملة يوم الاثنين الماضي لصالح الشعب السوري في مختلف مناطق السعودية بإشراف مباشر من الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية.