بالصور.. أبرز بطولات لضباط وجنود سعوديين خلال العام 2016

نايف السالم (صدى):
لا تخلو المهام القتالية لجنودنا المرابطبن على الحد الجنوبي من بطولات ومواقف إنسانية مؤثرة سجلتها الحرب على الميليشيات الانقلابية في اليمن دفاعاً عن الدين والوطن وسهراً على أمنه وراحته.
في التقرير التالي نرصد بعض بطولات جنودنا على الحد الجنوبي :
- خاطر عسكري بالحد الجنوبي برتبة رئيس رقباء يدعى “عياد السليمي الحربي” بحياته لإنقاذ زملائه الذين وقعوا في أسر المليشيات، أثناء مواجهات في شهر مايو 2016 خلال إحدى الهُدَن التي لم تلتزم بها الميليشيات، وقام الجندي يرافقه أحد الضباط باستقلال مدرعة واقتحما صفوف الميليشيات رغم إطلاقهم وابلاً من الرصاص عليهما، حتى وصلا إلى المبنى المحتجز به زملاؤهما وتمكنا من إنقاذهم والخروج بهم إلى مكان آمن.
- عندما تسبب قصف المليشيات لحدود المملكة في إصابة عدد من المرابطين بالحد الجنوبي في شهر أغسطس، سارع الملازم صالح بن محمد النعمان للخروج من خندقه الذي تمترس به بعيداً عن القصف، واستقل عربته العسكرية في التضاريس الحدودية الوعرة، واتجه نحو زملائه معرضاً نفسه لخطر الموت جرّاء القصف، وقام بانتشالهم ونقلهم إلى مركز الإسعاف.
- وجهت القوات البرية السعودية خطاب شكر لنقيب أظهر براعة فائقة، حيث تمكن من قتل ستة قناصين من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على الحد الجنوبي في خمسة مواضع متفرقة وخلال عشرة أيام فقط، إذ تمكن من قتل قناصين عند مدخل ضخى في اليوم الأول من ذي الحجة، وقناص بالجبل الأسود، وقناص يسارَ رقابة نمر37 القديمة، وقناص بـ “شعيب الصالة”، وقناص آخر في مدخل ضخى مرة أخرى في يوم 11 ذي الحجة.
- قضى أحد الجنود السعوديين ست ساعات على سفح أحد المرتفعات الجبلية المواجهة للحدود اليمنية، حيث كان في مهمة رصد ومراقبة أحد قناصة الحوثيين المختبئ بين الصخور على الجهة المقابلة، وكانت المسافة بينهما نحو كيلومترين فقط، وظل في وضع السكون لمدة ست ساعات دون أن يحرك يديه أو ساقيه، وينظر فقط من خلال “الدربيل” الذي يحمله فوق سلاحه، حتى حانت اللحظة المناسبة لاقتناص عدوه فأطلق عليه رصاصة واحدة أردته قتيلاً في نهاية شهر أكتوبر.
- كان من أبرز المشاهد البطولية وأكثرها تأثيراً، ذلك الذي وثقه مقطع فيديو تداولته الشبكات الاجتماعية في 10 نوفمبر الماضي، عندما قام عناصر اللواء المظلي بالقوات الخاصة بتلقين أحد جرحى الحوثيين الشهادة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث كان المسلح ضمن هجوم حوثي قبالة جازان قبل أن يقع في قبضة المرابطين.
- استشهد الرقيب أول سعيد سلطان القحطاني خلال المواجهات مع مليشيات الحوثيين بالحد الجنوبي بجازان في منتصف نوفمبر الماضي، حيث وثّق مقطع فيديو لحظة استشهاده مقبلاً بوجهه نحو الخطوط الأمامية للمواجهات لصد المليشيات وإحباط تسللها أو استهدافها للأراضي السعودية، إذ أصابته أعيرة مسلح حوثي وظفر بشرف الشهادة دفاعاً عن دينه ووطنه.
- كُشف في شهر نوفمبر الماضي عن بطولة المرابط حمدان الحمدان، الذي أصرّ على حمل زميله النقيب عامر الرميح لأكثر من ربع ساعة، والذي كان قد فقد قدمه اليمنى في انفجار لغم خلال مهمة انتشال جثمان شهيد في نقطة الخوبة بجازان، وذلك حتى يتمكن هو وزميله الرميح وبقية زملائهما من إكمال المهمة التي كُلفوا بها بنجاح.
- سجّل طيار بالقوات الجوية السعودية موقفاً إنسانياً عندما قرر إلغاء مهمة استهداف موقع تابع لميليشيا الحوثي بسبب وجود مدنيين بالقرب منه، وقال في تقرير تلفزيوني مطلع ديسمبر الجاري: “ألغيت المهمة من قيادة التحالف، وذلك لأننا لاحظنا وجود مدنيين في الموقع وقت الاستهداف، فأبلغنا قيادة التحالف بذلك، وأمروا بإلغاء المهمة”.
- بعث النقيب عبدالرزاق الملحم رسالة لابنه وابنته من الحد الجنوبي قبل خمسة أشهر، يطمئنهما عليه، ويؤكد لهما أنه ليس مشغولاً عنهما، وذلك قبل أن يُستشهد أثناء تصديه لمحاولة المليشيات التسلل واختراق الحدود، حيث نشر ابنه متعب الرسالة التي وثقها والده بالفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في 23 ديسمبر 2016.
- توجّه الجندي عبدالله الغامدي رفقة عدد من زملائه الجنود لإنقاذ زميلهم المصاب إثر الاشتباكات بالحد الجنوبي، وخلال أدائه مهمته ببسالة انفجر لغم أرضي وأصابته شظاياه في وجهه فأفقدته بصره، حيث لازم العلاج لمدة عام وتأخر زواجه، قبل أن يستعيد بعض قدرته على الإبصار، ويروي هذه الملحمة البطولية في تصريحات صحفية في الـ24 من ديسمبر 2016.
5 تعليقات
ابطال في معركة الميدان ..وشهداء بأذن الله ..والله يرحم من توفى ..ويشفي كل مريض منهم ..ويثبت اقدام جنودنا البواسل في سبيل اعلاء راية التوحيد ونصرة المظلومين يارب..
الله يرحمهم جميعا ويغفر لــــهم …
صدق الشاعر الجاهلي عندما قال ..مالحرب الا مارايتم وذقتمو و ماهو عنا بالحديث المرجم
رغم الامكانيات الهائلة والميزانيات المهولة والمرعبة للجيش السعودي ظالا انو فشل في هزيمة الحوثة الحفاء العراء
الن ترفع رايات النصر قريباً