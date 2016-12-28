بالصور.. أبرز بطولات لضباط وجنود سعوديين خلال العام 2016

نايف السالم (صدى):

لا تخلو المهام القتالية لجنودنا المرابطبن على الحد الجنوبي من بطولات ومواقف إنسانية مؤثرة سجلتها الحرب على الميليشيات الانقلابية في اليمن دفاعاً عن الدين والوطن وسهراً على أمنه وراحته.

في التقرير التالي نرصد بعض بطولات جنودنا على الحد الجنوبي :