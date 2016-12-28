بالصور.. إتلاف 45 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للأستهلاك بالحجرة

محمد بن شقيه (صدى):

صادرات بلدية الحجرة بمنطقة الباحة أكثر من ٤٥ كيلو جرام من اللحوم والدجاج غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإتلافها.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لإدارة صحة البيئة على المطاعم والمنادي، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحلات المخالفة.

وقال رئيس البلدية علي بن عبد الرحمن آل محيا أن الحملات المفاجئة تأني لمتابعة معايير النظافة واستيفاءها الاشتراطات الصحية وإلزام المحال والمطاعم بإستبدال الصحون الأستيل غير القابلة للصدأ.

وشدد رئيس البلدية على عدم التهاون مع المخالفين وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك في المحافظة.