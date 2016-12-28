روسيا ردا على العقوبات الأمريكية: «سئمنا من الكذب»

موسكو (صدى):

تعهدت روسيا اليوم الأربعاء بالرد على واشنطن في حال فرضت عقوبات اقتصادية جديدة عليها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا : سئمنا من الكذبة بشأن المتسللين الروس والتى تصدر من أعلي درجات السلطة في الولايات المتحدة، واصفة التفارير عن عقوبات جديدة بأنها استفزاز موجة من البيت الأبيض.

وقال السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام إن روسيا والرئيس فلاديمير بوتين يجب أن يتوقعا عقوبات صارمة بعد الهجمات الإلكترونية خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب.