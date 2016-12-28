رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين : الأمير متعب بن عبدالله يفتتح قرية التدريب الأمنية بالحرس الوطني

سعيد العجل (صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني حفل افتتاح قرية التدريب الأمنية اليوم الأربعاء وذلك بخشم العان بمدينة الرياض.

وعند وصول سموه مقر الحفل كان في استقباله معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ومعالي رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض ووكيل الحرس الوطني للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز الجراح ورئيس هيئة العمليات المكلف اللواء عبدالله المضحي.

حيث عزف السلام الملكي ، ثم أزاح سموه الستار لافتتاح قرية التدريب الأمنية ، بعد ذلك استمع سموه إلى شرح قدمه وكيل الحرس الوطني للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز الجراح عن مراحل المشروع وما يحتويه من مرافق وخدمات تدريبية وخدمات مساندة .

ثم انتقل سمو وزير الحرس الوطني إلى القاعة الرئيسية حيث بدء الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم ثم القى مدير ادارة التدريب بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن عبدالله القرني كلمة اكد فيها ان القرية التدريبية جزء من منظومة متكاملة من ميادين ومرافق التدريب والمشبهات التدريبية المنتشرة في مختلف مواقع الحرس الوطني والتي ساهمت وتساهم في رفع الجاهزية القتالية والامنية لوحدات الحرس على مختلف مهامها وواجباتها حتي اصبحت قوة يشار لها بالبنان . بعد ذلك استمع سموه إلى إيجاز من ركن عمليات وحدة إسناد التدريب والعقيدة العسكرية العميد الركن غازي بن صنات العتيبي عن مهام قرية التدريب الأمنية كمنشاة تدريب عالية المستوى تحتوي على طرق تدريبية حديثة باستخدام المعدات ذات التقنية المتطورة والتي تساهم في جعل منسوبي الحرس الوطني على درجة عالية من الكفاءة واتقان التدريب في ظل مراحل التطوير المستمر .

ثم شاهد سمو وزير الحرس الوطني والحضور فيلماً وثائقيا يرصد مسيرة التدريب العسكري بوزارة الحرس الوطني ومراحل التطور التي مر بها عبر انشاء معاهد تدريب والمدراس والكليات والمرافق التعليمية ويوضح أهم التمارين والمناورات التي نفذها الحرس الوطني في مختلف مناطق المملكة لصقل وتعزيز مهارات منسوبيه على مختلف الأعمال العسكرية وبمختلف الاسلحة والآليات.

بعد ذلك انتقل سمو الامير متعب بن عبدالله الى الميدان الخاص بالعرض الأمني حيث كان في استقبال سموه قائد لواء الامن الخاص الاول اللواء الركن سعيد بن منير الروقي ، ثم استمع سموه الى ايجاز من قائد لواء الامن الخاص الاول عن فكرة التمرين وما يحتويه من فرضيات، بعد ذلك شاهد سموه والحضور عدد من العروض الامنية قامت به وحدات من لواء الامن الخاص الاول وبمشاركة طيران الحرس الوطني ، حيث استعرض امام سموه عدد من الضباط والافراد المهارات الفردية ومهارات القتال بالأيدي وقوة التحمل ، ومهارات اقتحام النيران ، كما شاهد سموه والحضور عرض عملية ابطال متفجرات والإخلاء ، وفرضية اقتحام عدد من المباني بالعربات المعدة لذلك وبإسناد من طيران الحرس الوطني ، كما شاهد سموه عرضاً حياً لفرضية القتال في المناطق المأهولة بالسكان، كما استعراض عدد من الضباط والافراد مهارات الرماية الفردية .

ثم استعرض امام سموه المجموعات المشاركة في التمرين بالياتهم واسلحتهم ومعداتهم ، بعدها صافح سموه قادة المجموعات المشاركة مشيداً بما قدموه من عروض ومهارات منوعة .

بعد ذلك التقطت الصور التذكارية لسموه مع الضباط والافراد المشاركين في التمرين .

وهذا وقد رفع صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ على دعمه اللامحدود لأبنائه في كافة القوات العسكرية بشكل عام والحرس الوطني بشكل خاص واهتمامه وحرصه عليهم في كل المجالات .

وقال سموه ان وصول الحرس الوطني لهذا المستوى المتطور من التدريب والجاهزية لم يكن وليد اليوم بل هو نتاج ما رسمه وخطط له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ليس في الجانب العسكري فقط بل في جميع المجالات ليكون الحرس الوطني درعاً حصيناً للدفاع عن حدود الوطن في مهمته القتالية مع وزارة الدفاع ، وحفاظاً لأمنه واستقراره عبر مهمته الأمنية مع وزارة الداخلية .

واضاف سموه لقد سعدت اليوم بما شاهدته في قرية التدريب الأمنية إحدى منشآت التدريب الحديثة التي تهدف لمحاكاة التدريب في بيئات فعلية ، والتي تضاهي منشآت التدريب في الدول المتقدمة .وسعدت بما قدم من فرضيات امنية عكست المستوى المتقدم من التطبيقات الامنية والكفاءة والجاهزية العالية التي يتمتع بها منسوبي اللواء الامني الخاص الاول لاسيما مع ادخال الطائرات والانزال الجوي لأول مرة وكذلك مع ادخال عدد من الاليات الجديدة ، مؤكداً سموه ان التعاون بين الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية موجود ومتبادل سواءً على مستوى الدورات والتمارين وغيرها ، وبالتالي فإن نسعد أن نتعاون معهم في اتاحة الفرصة للاستفادة من القرية وامكاناتها ، منوهاً سموه بالتعاون الكبير بين وزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية في مختلف المهام والواجبات الامنية والتعاون المشترك في مجالات العمل الامني المتعددة ، مشيداً باهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على كل ما من شأنه تطوير العمل الامني وتعزيزه .

واختتم سمو الامير متعب بن عبدالله تصريحه قائلا: أتمنى من الله تعالى أن تسهم هذه القرية في تكامل الجهود الأمنية إلى جانب جهود زملائنا في مختلف القطاعات العسكرية لحفظ أمن واستقرار هذا البلد الغالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ـــ .

حضر الحفل معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق اول سعيد بن عبدالله القحطاني ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الفريق اول ركن يوسف بن علي الإدريسي ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق اول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان ومعالي المستشار بمكتب وزير الحرس الوطني الفريق اول فيصل بن عبدالعزيز بن لبدة ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية الفريق الركن محمد بن عوض بن سحيم ومعالي قائد قوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان ومعالي مدير الامن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج ، كما حضر الحفل معالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري ومعالي المدير العام التنفيذي للشئون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي وصاحب السمو الامير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وكيل الحرس الوطني لشئون الافواج وسعادة مدير عام الجوزات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وسعادة قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء طيار ركن محمد بن صالح العتيبي وامراء الافواج ورؤساء الهيئات وقادة الالوية والوحدات وعدد من كبار المسئولين بوزارة الحرس الوطني .