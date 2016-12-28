“التجارة والاستثمار” تدعو للإبلاغ عن الممتنعين عن تداول العملات المعدنية

عادل الحربي (صدى):

دعت وزارة التجارة والاستثمار للإبلاغ عن الممتنعين عن تداول العملات المعدنية الجديدة، باعتبارها مخالفة تستوجب العقاب.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في “تويتر”، إن الامتناع عن تداول العملات المعدنية مخالفة يمكنك الإبلاغ عنها.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أطلقت الإصدار السادس للعملة السعودية، الذي حمل تصاميم جديدة، وصورة الملك سلمان بن عبدالعزيز،حيث تم تحويل عملة الريال من عملة ورقية إلى عملة معدنية، وإيقاف إصدار العملة الورقية، وإصدار جديد لعملة الريالين، و50 هللة، و25 هللة، وعشر هللات، وخمس هللات، وهللة واحدة، وكلها معدنية.