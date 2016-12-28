اعتماد 5 مراكز صحية في القنفذة للعمل بدوام 12 ساعة

مكة المكرمة (صدى):

تبدأ خمسة مراكز صحية في محافظة القنفذة الأسبوع الممقبل العمل بدوام 12 ساعة، من الثامنة صباحا حتى الثامنة ليلا.

واعتمدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، خمسة مراكز صحية هي : “المظيلف، والقوز، وأحد بني زيد، وثلوث عمارة، وكياد”، للعمل بدوام 12 ساعة، بحيث يبدأ الدوام عند الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عند الثامنة ليلاً، من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

يأتى ذلك في إطار رغبة مديرية الشؤون الصحية بالقنفذة في تقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه للمراجعين في أماكن تواجدهم وإعطائهم وقتاً زمنيًا جيداً يمكنهم من مراجعة تلك المراكز بسهولة تامة.