بالفيديو.. معلم يجبر أحد طلابه بكتابه عبارات مسيئة للأهلي على سبورة الفصل

بالفيديو.. معلم يجبر أحد طلابه بكتابه عبارات مسيئة للأهلي على سبورة الفصل
عادل الحربي (صدى):

طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومشجعي النادي الأهلي وزارة التعليم التحقيق في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر معلما يجبر أحد طلابه للإساءة إلى النادي الأهلي.

ويظهر الفيديو أحد المعلمين وهو يجبر أحد طلابه للإساءة إلى النادي الأهلي بالكتابة بعبارات غير لائقة على السبورة المدرسية في إحدى الحصص الدراسية بمدرسة ثانوية بإحدى محافظات جازان.

واستنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، وخصوصاً صدور أفعال من معلم ومربي أجيال يحث على العصبية وزرعها بين الطلاب بدلاً من أن يزرع بينهم التآخي والمحبة.
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6 تعليقات


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 856 ] 28/12/2016 في
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    1

    تعصب عيني عينك..

  2. الحنيني [ عدد التعليقات: 1214 ] 28/12/2016 في
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    2

    نسال الله العافيه وش هالتعصب

  3. الحنيني [ عدد التعليقات: 1214 ] 28/12/2016 في
    رد
    3

    نسال الله العافيه وش هالتعصب

  4. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9899 ] 28/12/2016 في
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    4

    لازمة تأديب سلوك غير مقبول من معلم

  5. 🇸🇦مااااجد🇸🇦 [ عدد التعليقات: 4740 ] 28/12/2016 في
    رد
    5

  6. رعد *** [ عدد التعليقات: 636 ] 28/12/2016 في
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    6

    خوش تعليم


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