المطلق: يجوز تقديم الزكاة لحول أو حولين تبرعاً للأشقاء السوريين

عادل الحربي (صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، أن حملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجمع تبرعات شعبية للأشقاء السوريين هي قيام للواجب الذي فرضه الله تعالى بموجب الأخوة في الدين والجوار.

وأشار وفقًا لقناة الإخبارية إلى أن الإنفاق في هذه الحملة من الواجبات، لأن هؤلاء الإخوّة المستهدفون فقراء ومظلومون طردوا من بلادهم فهم يعيشون في العراء والخيام مع شدة البرد وقسوة الأجواء، وأن الصور التي نراها في الإعلام تتفطر لها القلوب وتقلق لها الأنفس.

وأوضح أن إعطاء الفقراء والمحتاجين من الزكاة المشروعة حق فرضه الله لهم. مؤكدًا أنه يجوز تقديم الزكاة لحول أو حولين لأن هذه مناسبة عظيمة تدفع فيها الأموال وكلما زادت شدة الحاجة زاد أجر الإنفاق.