بالصور.. مهارات القتال والقنص واقتحام النيران لرجال الحرس الوطني

عادل الحربي (صدى):

استعرض رجال الحرس الوطني مهاراتهم في الفنون القتالية والقنص أمام وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله الذي رعى، اليوم الأربعا، حفل افتتاح قرية التدريب الأمني للحرس الوطني في خشم العان.

وأظهرت صور حفل افتتاح القرية تنفيذ عدد من الضباط والأفراد لعدد من التدريبات القتالية والفرضيات، وتضمنت التدريبات استعراض مهارات الرماية الفردية، ومهارات القتال وقوة التحمل، ومهارات اقتحام النيران.

تم خلال الحفل الذي حضره الحفل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، وعدد من المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية وفي رئاسة الاستخبارات العامة، تنفيذ عدد من الفرضيات المتقدمة كفرضية اقتحام المباني بالعربات المدرعة.

كما قدم الضباط والجنود عروضا لإبطال المتفجرات، وتنفيذ فرضيات القتال داخل المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام الطائرات في العمليات القتالية.